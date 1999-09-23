В 6 сезоне 21 серии сериала «Друзья» Росс просит своих друзей составить ему компанию, когда он впервые встретится с отцом Элизабет. В конце концов Пол поладил с Рэйчел. Фиби решает написать еще одну книгу о Монике и Чендлере.