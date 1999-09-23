В 6 сезоне 22 серии сериала «Друзья» посещая художественный музей, Моника вписывает свое имя в двухлетний список ожидания, чтобы использовать данное помещение для свадьбы. Пол угрожает уволить Росса, если тот не прекратит встречаться с его дочерью.