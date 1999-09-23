Эпизод, в котором Джо теряет свою медицинскую страховку
Сезон 6 / Серия 414 октября 1999
Эпизод с Порше Джо
Сезон 6 / Серия 521 октября 1999
Эпизод о последнем вечере
Сезон 6 / Серия 64 ноября 1999
Эпизод, в котором Фиби бегает
Сезон 6 / Серия 711 ноября 1999
Эпизод с зубами Росса
Сезон 6 / Серия 818 ноября 1999
Эпизод, в котором Росс обкуривается
Сезон 6 / Серия 925 ноября 1999
Эпизод c «Рутиной
Сезон 6 / Серия 1016 декабря 1999
Эпизод c аптекарским столиком
Сезон 6 / Серия 116 января 2000
Эпизод c шуткой
Сезон 6 / Серия 1213 января 2000
Эпизод с сестрой Рэйчел
Сезон 6 / Серия 133 февраля 2000
Эпизод, в котором Чендлер не может плакать
Сезон 6 / Серия 1410 февраля 2000
Эпизод, в котором все могло бы быть иначе Часть I
Сезон 6 / Серия 1517 февраля 2000
Эпизод, в котором все могло бы быть иначе Часть 2
Сезон 6 / Серия 1617 февраля 2000
Эпизод c «Унаги
Сезон 6 / Серия 1724 февраля 2000
Эпизод, в котором Росс назначает свидание студентке
Сезон 6 / Серия 189 марта 2000
Эпизод с холодильником Джо
Сезон 6 / Серия 1923 марта 2000
Эпизод с Маком и Чизом
Сезон 6 / Серия 2013 апреля 2000
Эпизод, в котором Росс знакомится с отцом Элизабет
Сезон 6 / Серия 2127 апреля 2000
Эпизод, в котором выясняется, что Пол классный парень
Сезон 6 / Серия 224 мая 2000
Эпизод с кольцом
Сезон 6 / Серия 2311 мая 2000
Эпизод с Предложением Часть I
Сезон 6 / Серия 2418 мая 2000
Эпизод с Предложением Часть II
Сезон 6 / Серия 2518 мая 2000
О чем cерия
В 6 сезоне 22 серии сериала «Друзья» посещая художественный музей, Моника вписывает свое имя в двухлетний список ожидания, чтобы использовать данное помещение для свадьбы. Пол угрожает уволить Росса, если тот не прекратит встречаться с его дочерью.
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