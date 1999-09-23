В 6 сезоне 1 серии сериала «Друзья» проблемная пара Росс и Рэйчел испытывает худшее в мире похмелье. Они понимают, что поженились. Чендлер и Моника отступают от своих планов. Фиби и Джо едут в Нью-Йорк на такси.