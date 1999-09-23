В 6 сезоне 5 серии сериала «Друзья» вся компашка злится на меланхолика Росса. Джо пытается найти владельца порше, который оставил свои ключи в кафешке. Моника и Чендлер соглашаются присмотреть за тройняшками Фрэнка и Элис для Фиби.