В 6 сезоне 6 серии сериала «Друзья» влюбленные Чендлер и Моника решают съехаться, а это значит, что Рэйчел теперь надо будет переселиться к Фиби, Джо же останется без соседа по комнате. Последний не умеет жить самостоятельно.