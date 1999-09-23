В 6 сезоне 16 серии сериала «Друзья» Кэрол и меланхолик Росс решают устроить секс втроем, чтобы оживить свой брак. Рэйчел идет к Джо и целует его. Чендлер и Моника занимаются любовью и, в конце концов, остаются вместе. Сьюзен знакомится с Кэрол.