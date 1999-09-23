В 6 сезоне 15 серии сериала «Друзья» надвигающийся развод Барри и Минди заставляет компашку фантазировать о том, какой могла бы быть их жизнь, если бы все они пошли разными путями. Росс по-прежнему женат на Кэрол, а Рэйчел — на Барри.