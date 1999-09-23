В 6 сезоне 4 серии сериала «Друзья» Рэйчел готовится переехать к почти бывшему мужу Россу. Палеонтолога просят выступить с лекцией в Нью-Йоркском университете. Некий экстрасенс говорит Фиби, что она умрет до конца недели.