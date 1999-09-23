В 6 сезоне 3 серии сериала «Друзья» влюбленные Моника и Чендлер расходятся во мнениях о том, какой нужно сделать ремонт в старой комнате Рэйчел. Росс не хочет признавать, что все еще любит Рэйчел. А еще он не хочет третьего развода.