В 6 сезоне 2 серии сериала «Друзья» влюбленные Моника и Чендлер решают жить вместе. Пришло время переезда. Рэйчел верит, что все трое будут соседями по квартире. Росс пытается не дать Рэйчел узнать, что их брак не был аннулирован.