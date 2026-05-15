Сериалы про маньяков и серийных убийц — один из самых напряжённых жанров, который держит в тонусе с первой до последней серии.
В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про убийц и маньяков: от классических психологических триллеров до документальных драм, основанных на реальных событиях. Здесь вы найдёте как нашумевшие проекты Netflix («Монстр: История Джеффри Дамера», «Охотник за разумом»), так и российские детективы («Чикатило», «Фишер», «Метод»), а также культовые шоу вроде «Декстера» и «Настоящего детектива».
Подборка включает сериалы про серийных убийц, маньяков, профайлеров и охотников на маньяков. Мы регулярно обновляем список, добавляя новинки 2025–2026 годов и пересматривая рейтинги, чтобы вам было проще выбрать, что посмотреть.
Жанр «сериалы про маньяков» давно вышел за рамки простых детективов. Современные шоу всё чаще сосредоточены на психологии преступников, методах работы профайлеров и социальном контексте, в котором происходят преступления. Многие из представленных в списке проектов основаны на реальных делах — таких как история Андрея Чикатило, Джеффри Дамера или Теда Банди.
Если вы ищете список сериалов про маньяков, который объединяет и признанную классику, и новинки, — эта страница будет обновляться. Мы добавляем премьеры сразу после выхода, следим за изменениями рейтингов и расширяем подборку подборками по смежным жанрам: психологические триллеры, криминальные драмы, антологии про серийных убийц.
Последнее обновление подборки: 26.03.2026