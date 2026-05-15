Сериалы про маньяков и серийных убийц — один из самых напряжённых жанров, который держит в тонусе с первой до последней серии.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про убийц и маньяков: от классических психологических триллеров до документальных драм, основанных на реальных событиях. Здесь вы найдёте как нашумевшие проекты Netflix («Монстр: История Джеффри Дамера», «Охотник за разумом»), так и российские детективы («Чикатило», «Фишер», «Метод»), а также культовые шоу вроде «Декстера» и «Настоящего детектива».

Подборка включает сериалы про серийных убийц, маньяков, профайлеров и охотников на маньяков. Мы регулярно обновляем список, добавляя новинки 2025–2026 годов и пересматривая рейтинги, чтобы вам было проще выбрать, что посмотреть.