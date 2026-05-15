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Лучшие сериалы про маньяков и серийных убийц

Сериалы про маньяков и серийных убийц — один из самых напряжённых жанров, который держит в тонусе с первой до последней серии.

В этой подборке мы собрали лучшие сериалы про убийц и маньяков: от классических психологических триллеров до документальных драм, основанных на реальных событиях. Здесь вы найдёте как нашумевшие проекты Netflix («Монстр: История Джеффри Дамера», «Охотник за разумом»), так и российские детективы («Чикатило», «Фишер», «Метод»), а также культовые шоу вроде «Декстера» и «Настоящего детектива».

Подборка включает сериалы про серийных убийц, маньяков, профайлеров и охотников на маньяков. Мы регулярно обновляем список, добавляя новинки 2025–2026 годов и пересматривая рейтинги, чтобы вам было проще выбрать, что посмотреть.

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Осколки
Осколки
криминал, триллер 2026, США
0.0
Оно: Добро пожаловать в Дерри
Оно: Добро пожаловать в Дерри
ужасы 2025, США
8.0
Тайга
Тайга
детектив 2025, Россия
6.0
Как приручить лису
Как приручить лису
триллер, криминал, детектив 2025, Россия
7.0
Декстер: Воскрешение
Декстер: Воскрешение
криминал, триллер 2025, США
8.0
Богомол
Богомол
драма, триллер, детектив, дорама 2025, Южная Корея
0.0
Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси
Переодетый дьявол: Джон Уэйн Гейси
драма, криминал, исторический, мини-сериал 2025, США
7.0
Монстр: История Эда Гина
Монстр: История Эда Гина
драма, криминал, ужасы 2025, США
7.0
Декстер: Первородный грех
Декстер: Первородный грех
драма, криминал, детектив 2024, США
8.0
Женщины в синем
Женщины в синем
драма, криминал 2024, Мексика
7.0
Фишер
Фишер
драма, триллер, детектив, криминал 2023, Россия
7.0
Монстр: История Джеффри Дамера
Монстр: История Джеффри Дамера
триллер, драма, криминал, биография 2022, США
7.0
Замерзшие
Замерзшие
детектив, триллер, криминал 2022, Россия
5.0
Черная птица
Черная птица
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2022, США
8.0
Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка
Серийные убийцы Индии: Дневник маньяка
криминал 2022, Индия
6.0
Чикатило
Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
7.0
Змей
Змей
драма, криминал, мини-сериал 2021, Великобритания
7.0
Декстер: Новая кровь
Декстер: Новая кровь
драма, криминал, детектив, мини-сериал 2021, США
7.0
Хороший человек
Хороший человек
драма, триллер 2020, Россия
6.0
Алиенист
Алиенист
драма, криминал, триллер 2018, США
7.0
Острые предметы
Острые предметы
драма, детектив, мини-сериал 2018, США
7.0
Полярный круг
Полярный круг
драма, криминал, триллер 2018, Финляндия/Германия
6.0
Охотник за разумом
Охотник за разумом
драма, криминал, триллер 2017, США
8.0
Метод
Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
7.0
Настоящий детектив
Настоящий детектив
драма, криминал, триллер 2014, США
8.0
Ганнибал
Ганнибал
драма, криминал, ужасы 2013, США
8.0
МосГаз
МосГаз
драма, детектив 2012, Россия
7.0
Декстер
Декстер
драма, криминал, детектив 2006, США
8.0
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Жанр
Страна
Год

Почему сериалы про маньяков и серийных убийц так популярны

Жанр «сериалы про маньяков» давно вышел за рамки простых детективов. Современные шоу всё чаще сосредоточены на психологии преступников, методах работы профайлеров и социальном контексте, в котором происходят преступления. Многие из представленных в списке проектов основаны на реальных делах — таких как история Андрея Чикатило, Джеффри Дамера или Теда Банди.

Если вы ищете список сериалов про маньяков, который объединяет и признанную классику, и новинки, — эта страница будет обновляться. Мы добавляем премьеры сразу после выхода, следим за изменениями рейтингов и расширяем подборку подборками по смежным жанрам: психологические триллеры, криминальные драмы, антологии про серийных убийц.

Последнее обновление подборки: 26.03.2026

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