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Телеканал Showtime

О телеканале

Showtime — американский премиум-канал, принадлежащий корпорации ViacomCBS, является одним из ее флагманов. Контент состоит из фильмов и оригинальных сериалов, транслирует боксерские бои, смешанные единоборства, комедийные шоу и стендап. Вещание происходит в формате высокой четкости на английском и испанском языках.

Первый эфир состоялся 1 июля 1976 года в Калифорнии. На шоу, приуроченном к этому событию, выступали ABBA и Pink Floyd. Спустя два года канал получает доступ к спутниковой сети и становится общенациональным, что позволяет начать конкурировать с HBO и другими популярными провайдерами.

С 1982 года Showtime начинает снимать собственную продукцию: первыми становятся фильм «Золотой сокол» и детская передача «Театр сказок». За 40 лет канал снял большое количество сериалов, среди них знаменитые «Декстер», «Бесстыдники» и «Блудливая Калифорния».

Showtime становится одним из инициаторов разработки рейтинговой системы для контента, потому что родители в стране начали беспокоится о возрастающем влиянии телевидения. С 1997 года в обязательном порядке маркируются передачи, если в них есть насилие, ненормативная лексика и другие материалы для взрослых.

Фильмы
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драма 2022, США
0.0
Все фильмы
Сериалы
Seasoned
комедия , США
0.0
Белые
драма, криминал , США
0.0
Американский жиголо
драма 2022, США
0.0
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Человек, который упал на Землю
драма, фантастика 2022, США
0.0
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Первая леди
драма 2022, США
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0.0
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На взводе: Битва за Uber
драма, биография 2022, США
0.0
Нам нужно поговорить о Косби
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0.0
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