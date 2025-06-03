Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?

«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)

Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды

Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала

Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет

«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…

На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)

«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)

«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику

Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы