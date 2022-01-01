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Киноафиша Дистрибьютеры Okko

Стрим-сервис Okko

О стрим-сервисе

Okko – один из ведущих легальных онлайн-кинотеатров России, который позволяет смотреть кинофильмы и телесериалы самого разного жанра в высоком качестве. Мультимедийный сервис сотрудничает с ведущими голливудскими и российскими студиями, благодаря чему предоставляет доступ к новым проектам из мира кино сразу после их проката в кинотеатрах. Okko также владеет эксклюзивными правами на показ таких премий, как «Оскар» и «Грэмми», которые ранее транслировались на различных телеканалах. К тому же с 2019 года стриминговый сервис начал создавать свой собственный видеоконтент в виде оригинальных сериалов. Благодаря своей богатой библиотеке и тематическим проектам, связанным с футболом, театром и искусством, видеосервис дает своим пользователям возможность иметь доступ к огромному количеству материалов на любой вкус.

Фильмы
Эластико: двенадцатый игрок
Эластико: двенадцатый игрок
драма 2022, Россия
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комедия , Россия
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Оффлайн
Оффлайн
триллер, детектив, драма 2022, Россия
0.0
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Агеев
Агеев
детектив, драма 2022, Россия
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Номинация
Номинация
драма, мелодрама 2022, Россия
0.0
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Предпоследняя инстанция
Предпоследняя инстанция
комедия, фэнтези 2022, Россия
0.0
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Late Night School
драма 2022, Россия
0.0
Жук в муравейнике
драма 2022, Россия
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Власть
Власть
триллер 2022, Россия
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