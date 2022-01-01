Стрим-сервис Okko

Okko – один из ведущих легальных онлайн-кинотеатров России, который позволяет смотреть кинофильмы и телесериалы самого разного жанра в высоком качестве. Мультимедийный сервис сотрудничает с ведущими голливудскими и российскими студиями, благодаря чему предоставляет доступ к новым проектам из мира кино сразу после их проката в кинотеатрах. Okko также владеет эксклюзивными правами на показ таких премий, как «Оскар» и «Грэмми», которые ранее транслировались на различных телеканалах. К тому же с 2019 года стриминговый сервис начал создавать свой собственный видеоконтент в виде оригинальных сериалов. Благодаря своей богатой библиотеке и тематическим проектам, связанным с футболом, театром и искусством, видеосервис дает своим пользователям возможность иметь доступ к огромному количеству материалов на любой вкус.