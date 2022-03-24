Отзывы о сериале «Чикатило»

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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Чикатило
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Татьяна Тихомирова
24 марта 2022, 12:05
Оценка
Реально стоящий, интригующий, напряженный сериал. Смотрится на одном дыхании. И что немаловажно, так это то, что второй сезон также заслуживает внимания. Он яркий на события, представляет новых важных героев и постепенно приближает нас к долгожданной развязке.
24 марта 2022, 12:05
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Валера Вавилов
24 марта 2022, 13:15
Оценка
Мне честно нравится. «Чикатило» изначально вызывал у меня повышенный интерес и не подкачал. Продолжение вышло спустя год, а уровень качества остается таким же высоким. Однозначно мои рекомендации.
24 марта 2022, 13:15
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Андрей Александров
25 марта 2022, 11:48
Оценка
Об этом сериале столько говорят, что не посмотреть его было бы просто странно. Так вот «Чикатило» раскрывает ранее неизвестные широкой общественности детали поимки ростовского потрошителя. Жёсткие сцены здесь есть и немало, но по другому такую историю правдиво не раскрыть. Нагиев в главной роли – точное попадание в цель.
25 марта 2022, 11:48
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Володя Жукин
31 марта 2022, 10:53
Оценка
Мне нравится сериал. С нетерпением жду выхода каждой новой серии. Очень эффектно Нагиев сыграл, особенно в сцене, когда к нему приехали родственники, а он начинает цепляться к малолетней племяннице и его за этим делом замечает дочь… Такие моменты очень сильны, они заставляют тебя прям напрячься и без отрыва следить за развитием событий.
31 марта 2022, 10:53
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Мишаня Ульянов
7 апреля 2022, 10:16
Оценка
Полностью согласен с теми, кто высоко оценивает сериал «Чикатило». Он серьезно выделяется на фоне того, что у нас обычно снимают. Причем в лучшую сторону. Хочу похвалить режиссера и сценаристов за увлекательную историю и общий советский антураж. Ну а Дмитрий Нагиев вне конкуренции. Непросто играть такого человека, как Чикатило, но он справился достойно.
7 апреля 2022, 10:16
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