В 1 сезоне сериала «Чикатило» история разворачивается в советские времена. Главный герой — опасный маньяк по имени Андрей Чикатило, который в течение многих лет наводил страх и ужас на своих сограждан. Создатели шоу обещают показать внутренний мир жестокого убийцы и, самое главное, объяснить, что именно подтолкнуло Чикатило совершить множество бесчеловечных преступлений. Как и многие «серийники», главный герой ведет двойную жизнь: днем он изображает идеального супруга и семьянина, а вечерами отправляется убивать детей. Довольно быстро милиция начинает масштабное расследование, надеясь найти и остановить маньяка. Однако злоумышленнику постоянно удается скрываться от следствия и заметать следы.