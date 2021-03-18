Меню
Чикатило 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Чикатило
Чикатило

Чикатило 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чикатило»

В 1 сезоне сериала «Чикатило» история разворачивается в советские времена. Главный герой — опасный маньяк по имени Андрей Чикатило, который в течение многих лет наводил страх и ужас на своих сограждан. Создатели шоу обещают показать внутренний мир жестокого убийцы и, самое главное, объяснить, что именно подтолкнуло Чикатило совершить множество бесчеловечных преступлений. Как и многие «серийники», главный герой ведет двойную жизнь: днем он изображает идеального супруга и семьянина, а вечерами отправляется убивать детей. Довольно быстро милиция начинает масштабное расследование, надеясь найти и остановить маньяка. Однако злоумышленнику постоянно удается скрываться от следствия и заметать следы.

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Чикатило»
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 апреля 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 апреля 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
29 апреля 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2021
