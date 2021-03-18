Этого момента ждали все фанаты «Заклятия»: в финальной части вернется главное зло всей франшизы

Эту экранизацию ждали целых 9 лет: за дело взялся Netflix, а, значит, выйдет настоящая «бомба»

«Шо я, поляк теперь?!»: ИИ придумал сценарий к 8 сезону «Сватов» — с побегом Будько в Польшу и самогонным детективом

«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию

Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок?

«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes

Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)

Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день

Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах