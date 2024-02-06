События разворачиваются в Ленинграде в конце 60-х годов. Неподалеку от Обводного канала в центральной части города происходит несколько убийств. Маньяк выходит на охоту по ночам: он совершает насилие и душит женщин, а над трупами оставляет загадочные знаки – непонятные символы, начертанные углем. Расследование берет на себя майор КГБ Чубин. Он уже занимался подобными делами: несколько лет назад хотел раскрыть секту, которая поклоняется Чернобогу. Тогда герой сам оказался жертвой психопата, стоявшего во главе секты.