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Киноафиша Сериалы Страх над Невой

Страх над Невой (2024 - 2024)

Strah nad Nevoj 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 7 часов 30 минут

О чем сериал

События разворачиваются в Ленинграде в конце 60-х годов. Неподалеку от Обводного канала в центральной части города происходит несколько убийств. Маньяк выходит на охоту по ночам: он совершает насилие и душит женщин, а над трупами оставляет загадочные знаки – непонятные символы, начертанные углем. Расследование берет на себя майор КГБ Чубин. Он уже занимался подобными делами: несколько лет назад хотел раскрыть секту, которая поклоняется Чернобогу. Тогда герой сам оказался жертвой психопата, стоявшего во главе секты.

Страх над Невой - трейлер первого сезона
Страх над Невой  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Антон Хабаров
Антон Хабаров
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Ян Ильвес
Сергей Яценюк
Олег Алмазов
Олег Алмазов
Андрей Шарков
Андрей Шарков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Сезоны
Страх над Невой - Сезон 1 Сезон 1
2024, 9 эпизодов
 
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