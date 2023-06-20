Меню
Okko анонсировал сиквел сериала «Чикатило» — съемки уже начались
Okko анонсировал сиквел сериала «Чикатило» — съемки уже начались В новом шоу к своим ролям вернутся Дмитрий Нагиев, Николай Козак и другие актеры.
20 июня 2023 16:31
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Казалось бы, советская эпоха давно осталась позади, но современные кинематографисты снова и снова находят причины вернуться к безвозвратно ушедшему прошлому, чтобы попытаться найти там ответы на вечные вопросы. Предлагаем и вам поддаться ностальгии, запустив на экране один из сериалов нашей подборки.
20 декабря 2022 14:08
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».    Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
30 ноября 2022 15:56
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Самые оригинальные амплуа актера.
28 ноября 2022 12:00
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Очередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера»  можно прямо сейчас.
11 ноября 2022 13:14
Что смотреть после окончания второго сезона «Чикатило»
Что смотреть после окончания второго сезона «Чикатило» Финал второго сезона популярного российского криминального сериала «Чикатило» уже близок, а Киноафиша отвечает на вполне законный вопрос, собирая подборку детективных сериалов, которые вы могли упустить.
29 апреля 2022 15:00
Okko представил тизер второго и заключительного сезона «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым
Okko представил тизер второго и заключительного сезона «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым Премьера намечена на март.
24 января 2022 14:54
Сериал «Чикатило» продлен на второй сезон — съемки новых эпизодов начнутся летом
Сериал «Чикатило» продлен на второй сезон — съемки новых эпизодов начнутся летом Криминальный детектив с Дмитрием Нагиевым стал самым популярным проектом Okko.
24 мая 2021 16:51
«Чикатило» Сарика Андреасяна: новый трейлер и дата премьеры
«Чикатило» Сарика Андреасяна: новый трейлер и дата премьеры Ее раскрыли в новом трейлере.
25 февраля 2021 13:24
Okko выпустил тизер детективного сериала «Чикатило»
Okko выпустил тизер детективного сериала «Чикатило» Имя исполнителя роли знаменитого маньяка не раскрывается.
21 декабря 2020 16:09
