Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времениКазалось бы, советская эпоха давно осталась позади, но современные кинематографисты снова и снова находят причины вернуться к безвозвратно ушедшему прошлому, чтобы попытаться найти там ответы на вечные вопросы. Предлагаем и вам поддаться ностальгии, запустив на экране один из сериалов нашей подборки.
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяковК самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».
Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов РоссииОчередная громкая премьера на Okko — криминальная драма в десяти эпизодах о войне питерских наркобаронов и начале технологической революции на рынке запрещенных веществ с Эльдаром Калимулиным, Александром Кузнецовым и Андреем Смирновым — «Химера». Новое шоу погружает в мрачную и тревожную атмосферу начала 2010-х и знакомит с галереей выразительных и неоднозначных героев. По такому случаю составили подборку отличных русских криминальных сериалов 2022 и свежих сезонов любимых шоу в этом жанре, вышедших в последний год. Смотреть сериал «Химера» можно прямо сейчас.