Okko анонсировал сиквел сериала «Чикатило» — съемки уже начались

В новом шоу к своим ролям вернутся Дмитрий Нагиев, Николай Козак и другие актеры.

Стриминговый сервис Okko сообщил о начале съемок восьмисерийного сиквела популярного сериала «Чикатило», получившего название «Тень Чикатило».

В центре сюжета, основанного на реальных событиях, — ангарский милиционер Дмитрий Попцов (Федор Лавров), вознамерившийся очистить человечество от «мусора». Пользуясь свой хитростью и доступом к ресурсам МВД, маньяк совершает серию ужасных убийств, которые вселяют ужас в сердца жителей Иркутской области. Образ неуловимого демона, лишенного всяких слабостей и не знающего сострадания, крепко заседает в головах обывателей. Узнав о творимых им бесчинствах, полковник Ковалев (Николай Козак) и его группа, невзирая на все тяготы эпохи 1990-х годов, берутся за расследование этого жуткого и таинственного дела.

Кроме упомянутых актеров, ведущие роли исполняют Олег Каменщиков, Дмитрий Власкин и Юлия Афанасьева. В шоу также появится Дмитрий Нагиев, который вновь сыграет Андрея Чикатило. По сюжету, именно встреча с Чикатило послужит отправной точкой в истории становления нового маньяка.

Постановщиками проекта выступают Сарик Андреасян («На солнце, вдоль рядов кукурузы») и Давид Дадунашвили («Ресторан по понятиям. Фильм»). Сценарий был написан Сергеем Волковым («Сны»).

Съемки «Тени Чикатило» завершатся в конце лета. Премьера сериала состоится в следующем году.