Разрушит семью Уналов по щелчку пальцев? В «Клюквенном щербете» появится новая героиня — таких злодеек еще не было

Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix

Настоящую легенду в мире Толкина покажут в «Кольцах власти»: что на самом деле произошло с Нуменором

Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)

Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)

«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»

Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта

Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»

Педро Паскаль мог бы сыграть ведущую роль в главном хорроре этого лета — актер выбыл из проекта по типичной для Голливуда причине

«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию