Во 2 сезоне сериала «Чикатило» завершится жуткая и захватывающая история одного из самых известных маньяков в истории СССР и всего мира. На протяжении десяти лет простой семьянин, инженер и учитель жестоко расправлялся с женщинами и детьми, оставаясь вне подозрений милиции из-за своего крайне заурядного образа жизни и практически идеального психологического портрета. Но теперь начало разгадки положено. Преступник на мушке у правоохранительных органов – остается лишь выследить и поймать его с поличным. Однако основная часть этой психологической игры еще впереди, ведь маньяка предстоит допросить.