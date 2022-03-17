Меню
Чикатило 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Чикатило
Киноафиша Сериалы Чикатило Сезоны Сезон 2

Чикатило 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Чикатило»

Во 2 сезоне сериала «Чикатило» завершится жуткая и захватывающая история одного из самых известных маньяков в истории СССР и всего мира. На протяжении десяти лет простой семьянин, инженер и учитель жестоко расправлялся с женщинами и детьми, оставаясь вне подозрений милиции из-за своего крайне заурядного образа жизни и практически идеального психологического портрета. Но теперь начало разгадки положено. Преступник на мушке у правоохранительных органов – остается лишь выследить и поймать его с поличным. Однако основная часть этой психологической игры еще впереди, ведь маньяка предстоит допросить.

8.9
6.8 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Чикатило» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
17 марта 2022
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
24 марта 2022
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
31 марта 2022
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
7 апреля 2022
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
14 апреля 2022
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
21 апреля 2022
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
28 апреля 2022
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
