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Сериалы про школы магии
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Сериалы про школы магии

Кто из нас не мечтал в детстве (да что уж греха таить, мечтает до сих пор!) однажды узнать о своих магических способностях и получить заветное письмо из Хогвартса! Но даже если сова так и не залетела к вам в окно, не расстраивайтесь: помимо Хогвартса, есть еще немало магических школ!

Академия Невермор для студентов с необычными способностями, магический колледж Алфея и Школа Сальваторе  — выбирайте магическую школу на свой вкус!

Все 6
По году
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Уэнсдэй
Уэнсдэй
0.0
комедия, детектив, фэнтези
2022, США
Судьба: сага Винкс
Судьба: сага Винкс
0.0
драма, боевик, фэнтези
2021, США
Тайный орден
Тайный орден
6.0
драма, фэнтези, мистика
2019, США
Леденящие душу приключения Сабрины
Леденящие душу приключения Сабрины
8.0
драма, фэнтези, мистика
2018, США
Наследие
Наследие
7.0
драма, мелодрама, мистика
2018, США
Волшебники
Волшебники
7.0
драма, приключения, фэнтези
2015, США
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Жанр
Все Комедия Детектив Фэнтези Драма Боевик Мистика Мелодрама Приключения
Страна
Все США
Год
Все 2010-2019 2020-2023
  1. Уэнсдэй (2022)

После инцидента, едва не закончившегося трагедией, шестнадцатилетнюю дочь Гомеса и Мортиши Аддамс Уэнсдэй отправляют в знаменитую Академию Невермор, где учатся подростки со сверхъестественными способностями. Едва переступив порог школы, девушка чуть не погибает от свалившейся с крыши статуи горгульи, а затем и вовсе становится свидетельницей того, как жуткий монстр нападает на ее одноклассника. Уэнсдэй, которая поначалу хотела сбежать из школы, решает остаться и выяснить, что творится за дверями Академии, раскрыть тайну прошлого ее отца и разобраться с собственными видениями, которые начинают посещать ее все чаще.

Интересный факт: для Тима Бертона сериал «Уэнсдэй» — это третья и, наконец, удачная попытка экранизировать историю семейки Аддамс. В начале 90-х режиссеру предложили снять фильм «Семейка Аддамс», но он отказался из-за работы над «Бэтменом». Затем Бертон планировать снять анимационный фильм в своей любимой технике стоп-моушен, но и этот проект не состоялся. Наконец, в начале 2021 года Netflix официально анонсировал сериал «Уэнсдэй», режиссерское кресло которого занял Бертон.

  1. Судьба: Сага Винкс (2021)

Шестнадцатилетняя фея Блум, выросшая на Земле, отправляется в школу волшебства Алфею, чтобы научиться управлять своими магическими способностями. Там она знакомится со своими соседками, которые вскоре станут ее лучшими подругами, и узнает о том, что ее сила гораздо могущественнее, чем она предполагала. Тем временем зло не дремлет, и вскоре героиням предстоит вступить в схватку с опасными монстрами.

Интересный факт: по словам создателя оригинального мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи, он планировал адаптировать историю для игрового проекта еще в 2011 году. Сериал Netflix рассчитан на более взрослого, по сравнению с аудиторией «Клуба Винкс», зрителя, для того чтобы заинтересовать не только современных подростков, но и тех, кто был фанатом «Винкс» в детстве, 10-15 лет назад.

  1. Тайный орден (2019)

Чтобы отомстить за гибель матери, первокурсник Джек Мортон поступает в престижный университет Белгрейв. Вскоре он получает приглашение вступить в Герметический орден голубой розы — тайное общество, образованное темными магами. Волей случая Джек становится членом и другого тайного сообщества — Рыцарей Святого Христофора — возглавляемого оборотнями. Так герой оказывается втянут в многовековое противостояние магов и оборотней, находясь одновременно по обе стороны баррикад.

Интересный факт: как это нередко бывает в случае с сериалами про магические школы, съемки проходили не в декорациях, а в настоящих учебных заведениях. Университетом Белгрейв стали кампусы одного из самых известных канадских университетов — Университета Британской Колумбии в Ванкувере, в котором также проходили съемки сериала «Остров Харпера».

  1. Леденящие душу приключения Сабрины (2018)

По достижении шестнадцатилетия полуведьма-получеловек Сабрина должна распрощаться с земной жизнью, принести клятву верности Темному Повелителю и отправиться в Академию незримых искусств, чтобы развивать свои магические способности. Однако девушка отказывается пройти обряд темного крещения, после чего Сабрину начинают преследовать могущественные зловещие силы.

Интересный факт: сериал основан на одноименной серии комиксов Archie Comics. Те, чье детство пришлось на 90-е и 00-е, наверняка помнят сериал для всей семьи «Сабрина — маленькая ведьма», рассказывающий о приключениях героини. В отличие от него, новый сериал от Netflix гораздо более мрачный и рассчитан на более взрослую аудиторию.

  1. Наследие (2018)

Трибрид Хоуп Майклсон, ведьмы-близняшки Лиззи и Джози Зальцман, вампир Милтон «Эм-Джи» Гризли и оборотень Рафаэль Уэст становятся учениками Школы Сальваторе для мистических существ. Молодым людям предстоит пройти непростой путь взросления, сохранить свои необычные способности в тайне, расследовать исчезновение нескольких студентов и бороться с монстрами.

Интересный факт: «Наследие» — это спин-офф проекта «Древние», который, в свою очередь, является спин-оффом нашумевших «Дневников вампира».

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