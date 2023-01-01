Сериалы про школы магии

Уэнсдэй (2022)

После инцидента, едва не закончившегося трагедией, шестнадцатилетнюю дочь Гомеса и Мортиши Аддамс Уэнсдэй отправляют в знаменитую Академию Невермор, где учатся подростки со сверхъестественными способностями. Едва переступив порог школы, девушка чуть не погибает от свалившейся с крыши статуи горгульи, а затем и вовсе становится свидетельницей того, как жуткий монстр нападает на ее одноклассника. Уэнсдэй, которая поначалу хотела сбежать из школы, решает остаться и выяснить, что творится за дверями Академии, раскрыть тайну прошлого ее отца и разобраться с собственными видениями, которые начинают посещать ее все чаще.

Интересный факт: для Тима Бертона сериал «Уэнсдэй» — это третья и, наконец, удачная попытка экранизировать историю семейки Аддамс. В начале 90-х режиссеру предложили снять фильм «Семейка Аддамс», но он отказался из-за работы над «Бэтменом». Затем Бертон планировать снять анимационный фильм в своей любимой технике стоп-моушен, но и этот проект не состоялся. Наконец, в начале 2021 года Netflix официально анонсировал сериал «Уэнсдэй», режиссерское кресло которого занял Бертон.

Судьба: Сага Винкс (2021)

Шестнадцатилетняя фея Блум, выросшая на Земле, отправляется в школу волшебства Алфею, чтобы научиться управлять своими магическими способностями. Там она знакомится со своими соседками, которые вскоре станут ее лучшими подругами, и узнает о том, что ее сила гораздо могущественнее, чем она предполагала. Тем временем зло не дремлет, и вскоре героиням предстоит вступить в схватку с опасными монстрами.

Интересный факт: по словам создателя оригинального мультсериала «Клуб Винкс» Иджинио Страффи, он планировал адаптировать историю для игрового проекта еще в 2011 году. Сериал Netflix рассчитан на более взрослого, по сравнению с аудиторией «Клуба Винкс», зрителя, для того чтобы заинтересовать не только современных подростков, но и тех, кто был фанатом «Винкс» в детстве, 10-15 лет назад.

Тайный орден (2019)

Чтобы отомстить за гибель матери, первокурсник Джек Мортон поступает в престижный университет Белгрейв. Вскоре он получает приглашение вступить в Герметический орден голубой розы — тайное общество, образованное темными магами. Волей случая Джек становится членом и другого тайного сообщества — Рыцарей Святого Христофора — возглавляемого оборотнями. Так герой оказывается втянут в многовековое противостояние магов и оборотней, находясь одновременно по обе стороны баррикад.

Интересный факт: как это нередко бывает в случае с сериалами про магические школы, съемки проходили не в декорациях, а в настоящих учебных заведениях. Университетом Белгрейв стали кампусы одного из самых известных канадских университетов — Университета Британской Колумбии в Ванкувере, в котором также проходили съемки сериала «Остров Харпера».

Леденящие душу приключения Сабрины (2018)

По достижении шестнадцатилетия полуведьма-получеловек Сабрина должна распрощаться с земной жизнью, принести клятву верности Темному Повелителю и отправиться в Академию незримых искусств, чтобы развивать свои магические способности. Однако девушка отказывается пройти обряд темного крещения, после чего Сабрину начинают преследовать могущественные зловещие силы.

Интересный факт: сериал основан на одноименной серии комиксов Archie Comics. Те, чье детство пришлось на 90-е и 00-е, наверняка помнят сериал для всей семьи «Сабрина — маленькая ведьма», рассказывающий о приключениях героини. В отличие от него, новый сериал от Netflix гораздо более мрачный и рассчитан на более взрослую аудиторию.

Наследие (2018)

Трибрид Хоуп Майклсон, ведьмы-близняшки Лиззи и Джози Зальцман, вампир Милтон «Эм-Джи» Гризли и оборотень Рафаэль Уэст становятся учениками Школы Сальваторе для мистических существ. Молодым людям предстоит пройти непростой путь взросления, сохранить свои необычные способности в тайне, расследовать исчезновение нескольких студентов и бороться с монстрами.