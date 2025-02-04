Меню
Сара Мишель Геллар
Баффи — возрастная истребительница вампиров: культовый сериал 90-х получит продолжение Мягкий перезапуск, но с теми же актерами.
4 февраля 2025 13:04
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу»
Загадочные убийства и тайные общества: 8 сериалов, похожих на «Карнивал Роу» В ожидании развязки неонуарного сериала, в центре которого населенный людьми и мифическими существами город Бург, смотрим «Невероятных» и другие мистические проекты, от которых невозможно оторваться.  
6 февраля 2023 13:00
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней
Что смотреть на выходных: «Терапия» с Харрисоном Фордом, «Покерфейс» и сериал про оборотней На этой неделе стриминги предлагают справиться с депрессией, раскрыть серию преступлений и найти идеальную пару. 
27 января 2023 15:00
Сара Мишель Геллар «никогда не расскажет полной истории» о работе с Джоссом Уидоном над «Баффи»
Сара Мишель Геллар «никогда не расскажет полной истории» о работе с Джоссом Уидоном над «Баффи» Ранее актриса высказывалась о негативной атмосфере на съемках.
19 января 2023 16:41
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались
7 токсичных мужских персонажей, которые раньше такими не казались Выводим на чистую воду самых закоренелых эгоистов из мира кинематографа.
7 апреля 2022 14:28
Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения»
Харизма Карпентер ответила на оправдания Джосса Уидона: «Он по-прежнему не способен попросить прощения» Комментарий последовал за большим интервью режиссера. 
20 января 2022 17:09
Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера
Коллеги Джосса Уидона по «Баффи» и «Светлячку» выступили с новыми обвинениями в адрес режиссера Сразу несколько человек поделились историями о неподобающем поведении кинематографиста на съемочной площадке.
18 января 2022 12:30
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона В пору холодных осенних вечеров, приближающегося Хэллоуина и неожиданных локдаунов самое время уйти с головой в сериальные марафоны. Выбор действительно богатый, но мы решили сделать максимально вариативную подборку из лучших мистических и леденящих душу сериалов.
29 октября 2021 17:39
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино Эти девушки обладают потрясающей внешностью и несколькими интересными ролями в кино и сериалах. Но ни одна из них не номинировалась на «Оскар», не сыграла свою лучшую запоминающуюся роль и не обрела армию фанатов. И если для некоторых из них приоритеты сменились в сторону семьи, то остальным просто не повезло отличиться на «фабрике грез», несмотря на трудолюбие.
31 мая 2021 11:30
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов
Конфетно-букетный эпизод: Как празднуют День святого Валентина герои любимых сериалов Вспоминаем специальные эпизоды сериалов, посвященные празднику любви, и извлекаем из них уроки.
13 февраля 2021 13:00
