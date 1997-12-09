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Баффи — истребительница вампиров
Сезоны
Баффи — истребительница вампиров (1997 - 2003), список сезонов
Buffy the Vampire Slayer
16+
Год выпуска
1997
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
UPN
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Список сезонов сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Сезон 1 / Season 1
1997,
12 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1997,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
1998,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
1999,
22 эпизода
Сезон 5 / Season 5
2000,
22 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2001,
22 эпизода
Сезон 7 / Season 7
2002,
22 эпизода
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