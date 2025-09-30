Меню
Статьи о сериале «Баффи — истребительница вампиров»

Статьи о сериале «Баффи — истребительница вампиров» Вся информация о сериале
Когда школа интересна не только детям: эти 5 драматичных сериалов для подростков серьёзнее большинства «взрослых» хитов
Когда школа интересна не только детям: эти 5 драматичных сериалов для подростков серьёзнее большинства «взрослых» хитов Каждый из проектов заставит задуматься.
30 сентября 2025 12:48
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
15 сентября 2025 17:09
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй» До премьеры новых эпизодов остается еще месяц, так что список точно пригодится.
9 августа 2025 08:56
Кадры из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
«Вернули всех, кто погиб»: культовая «Баффи» получит практически идеальный ремейк — но у него уже есть одна большая проблема Шоураннерам придется поломать голову, чтобы сделать все «по логике».
2 комментария
25 июня 2025 14:15
Главные герои сериала
В худших традициях Netflix? У «Баффи-истребительницы вампиров» будет ремейк, и первые его подробности уже не радуют Не переживайте, цвет кожи героине Сары Мишель Геллар оставят прежним. Наверное.
2 комментария
27 марта 2025 20:32
Главный злодей в «Баффи — истребительнице вампиров» был рядом с самой первой серии — но никто не заметил
Главный злодей в «Баффи — истребительнице вампиров» был рядом с самой первой серии — но никто не заметил Сериал хитрил со зрителем, выдавая плохого парня за хорошего.
4 комментария
13 декабря 2024 08:27
