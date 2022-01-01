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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Актеры и роли

Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров» Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар Sarah Michelle Gellar
Buffy Anne Summers Сет Грин
Сет Грин Seth Green
Daniel "Oz" Osbourne Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг Michelle Trachtenberg
Dawn Summers Марк Блукас
Марк Блукас Marc Blucas
Riley Finn Элисон Ханниган
Элисон Ханниган Alyson Hannigan
Willow Rosenberg Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс James Marsters
Spike Харизма Карпентер
Харизма Карпентер Charisma Carpenter
Cordelia Chase Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ David Boreanaz
Angel
Николас Брендон Nicholas Brendon
Alexander "Xander" Harris
Kristine Sutherland
Joyce Summers
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