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Баффи — истребительница вампиров
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Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров»
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Актеры сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Вся информация о сериале
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Buffy Anne Summers
Сет Грин
Seth Green
Daniel "Oz" Osbourne
Мишель Трахтенберг
Michelle Trachtenberg
Dawn Summers
Марк Блукас
Marc Blucas
Riley Finn
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Willow Rosenberg
Джеймс Марстерс
James Marsters
Spike
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Cordelia Chase
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Angel
Николас Брендон
Nicholas Brendon
Alexander "Xander" Harris
Kristine Sutherland
Joyce Summers
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