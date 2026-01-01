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Лора Фрейзер
Laura Fraser
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Персоны
Лора Фрейзер
Лора Фрейзер
Laura Fraser
Дата рождения
24 июля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Глазго, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Лоры Фрейзер
Родилась 24 июля 1976 года. Глазго, Шотландия, Великобритания.
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8.9
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7.5
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2019, Великобритания
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Beats
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Рецензия
5.3
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Вечность
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