Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Лора Фрейзер
Лора Фрейзер
Laura Fraser
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Лора Фрейзер
Laura Fraser
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 июля 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Глазго, Шотландия, Великобритания
Рост
157 см
Биография Лоры Фрейзер
Родилась 24 июля 1976 года. Глазго, Шотландия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Лоры Фрейзер
Тьма: Вторжение
мистика, фантастика, триллер
2019, Великобритания
5.0
Рейв
драма, комедия, криминал, мюзикл
2019, Великобритания
7.0
Мальчики возвращаются
драма
2009, Австралия / Великобритания
5.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»