Сериалы
Алиса в Пограничье
Статьи
Статьи о сериале «Алиса в Пограничье»
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Статьи о сериале «Алиса в Пограничье»
Вся информация о сериале
Определяем тип личности по «Алисе в Пограничье»: ответы на 5 вопросов покажут, на кого из героев вы похожи (тест)
Готовимся к премьере свежего сезона и ищем своего соулмейта из нашумевшей дорамы.
1 комментарий
14 сентября 2025 11:50
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
Проверим, есть ли в топе ваш любимчик?
Написать
13 сентября 2025 19:05
Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»
Собрали два японских и один китайский проект, чтобы скрасить 2 недели до премьеры.
Написать
11 сентября 2025 16:11
Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона
На фоне этих викторин «Игра в кальмара» реально выглядит по-детски.
1 комментарий
11 сентября 2025 15:12
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре
Оглянуться не успеете, как на экранах появится проект № 1.
Написать
2 сентября 2025 15:13
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
Тем более что в кино новинка появится уже через пару дней.
Написать
26 августа 2025 15:42
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»
Запишите даты, чтобы не пропустить.
Написать
25 августа 2025 09:54
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Третий сезон на носу, а вы так и не выяснили, кто же ваш соулмейт.
Написать
26 июля 2025 10:52
Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона
Заодно разбираемся с загадочным Джокером.
Написать
22 июля 2025 09:25
«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам
И рейтинги здесь ни при чем.
Написать
22 июля 2025 07:58
Сколько серий у «Алисы в Пограничье»? Разбираемся в уже вышедших, и рассказываем про 3-й сезон
Их не так уж много, но длятся долго, так что готовьтесь.
Написать
16 июля 2025 08:27
Успеете глянуть, пока ждете новый сезон «Алисы в Пограничье»: 3 похожих сериала — от бразильского Netflix до аниме
Небольшой спойлер: «Игры в кальмара» здесь не будет.
1 комментарий
15 июля 2025 07:29
У Netflix есть Джокер в рукаве: у дорамы «Алиса в Пограничье» минимум 7 важных отличий от манги — и сериал от них даже выиграл
Уже в сентябре узнаем, на что способны шоураннеры без крепкого первоисточника.
1 комментарий
10 июля 2025 07:58
«Алису в Пограничье» смотрели многие: но не все знают, почему сериал так называется — есть двойной смысл
Объясняем, что это за загадочное место, и где же сама Алиса.
Написать
9 июля 2025 18:07
Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется
Наконец узнаем, что за Джокера показали в конце.
Написать
9 июля 2025 13:17
Игра окончена: лучшие сериалы, которые стоит посмотреть после финала «Игры в кальмара»
Уже ставший культовым хит от Нетфликса теперь точно подошел к концу — но на замену всегда что-то найдется.
Написать
27 июня 2025 18:07
Почему сериал «Алиса в Пограничье» называется именно так: «фишку» поймут лишь знатоки японского
Отсылок к классике куда больше чем кажется,
Написать
11 мая 2025 19:34
Корейский зомби-хоррор от Netflix с 88% свежести на «Томатах»: оценят фанаты «Алисы в Пограничье» и «Поезда в Пусан»
Дорама, способная перевернуть жанр ужастиков.
2 комментария
10 мая 2025 15:42
Захватывающий квест на выживание с харизматичными героями – эта дорама понравится любителям «Игры в кальмара»
Бодрый триллер родом из Японии.
Написать
23 марта 2025 10:52
«Графика супер, сюжет огонь»: эту дораму из 30 серий оценили на 8/10 — в духе «Игры в кальмара» и «Алисы в Пограничье»
А некоторые даже разглядели в ней схожесть с «Черным зеркалом».
1 комментарий
21 марта 2025 16:40
Похожего сюжета недостаточно: почему «Алиса в Пограничье» не добилась тех же успехов, что «Игра в кальмара»
Но это не значит, что сериал не стоит внимания.
5 комментариев
20 марта 2025 08:27
Арису повзрослел, Джокер затеял новую игру: каким будет 3 сезон «Алисы в Пограничье», и чем закончилась манга
Netflix настояли на том, чтобы продолжить оригинальную историю.
Написать
17 февраля 2025 08:56
«Алису в Пограничье» от Netflix закончили странной сценой: что означает карта Джокер в финале 2 сезона
Намек на продолжение или попытка пощекотать нервы?
1 комментарий
8 февраля 2025 19:34
Оказывается, есть сразу 2 «Алисы в пограничье»: почему аниме закрыли после 3 серий
Зато сериал от Netflix получил два сезона.
Написать
8 февраля 2025 16:40
Что нужно знать про сериал «Алиса в Пограничье»: объяснение концовки, когда вышел, будет ли 3 сезон
Думаете, что Арису и Усаги ждет хэппи-энд? Не спешите надевать розовые очки.
Написать
31 января 2025 10:52
Уже посмотрели «Алису в Пограничье» после «Игры в кальмара»? Вот еще 5 похожих сериалов, достойных вашего внимания
Для тех, кто не может остановиться с играми на выживание.
2 комментария
17 января 2025 21:30
Нашли японский «Бордерлендс» от Netflix, но с хорошим рейтингом: Кейт Бланшетт плачет в сторонке
У них даже названия похожи.
Написать
19 августа 2024 08:15
