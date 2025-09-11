Игра пошла не в масть: объясняем суть смертельных состязаний «Алисы в Пограничье» перед выходом 3 сезона

Меню
11 сентября 2025 15:12
На фоне этих викторин «Игра в кальмара» реально выглядит по-детски.

В «Алисе в Пограничье» нет случайностей. Каждый, кто попадает в опустевший Токио, вынужден играть — и ставки здесь всегда одинаковы: твоя жизнь против смерти. Все игры делятся на четыре масти, и каждая — испытание на прочность разного типа.

Перед выходом третьего сезона вспоминаем специфику игр выдуманного мира.

Черви — психология и эмоции

Это самые жестокие игры. Здесь не важно, насколько ты силён или умен: враги — твои собственные страхи, подозрения и доверие к людям.

Условия меняются мгновенно, правила ломают привычное восприятие, а проигрывает тот, кто не выдержит давления.

Бубны — сила и физическое выживание

Здесь нет загадок. Всё решает скорость, выносливость и умение терпеть боль. Забеги, схватки, смертельные ловушки — любая слабость станет смертельной. Они для тех, кто способен работать на инстинктах и держать тело на пределе возможностей.

Трефы — логика и стратегия

Игры для хладнокровных. Здесь побеждают те, кто просчитывает каждый шаг, находят изъяны в системе и ломает чужие планы. Ошибка — мгновенная смерть. Эти испытания требуют идеальной концентрации и холодного разума.

Пики — командная работа и предательство

Тоже довольно опасная категория. Здесь тебе дают союзников, но доверять нельзя никому. Механика построена так, чтобы игроки предавали друг друга ради спасения собственной жизни. В этих играх вскрываются настоящие характеры и рушатся любые иллюзии.

Чем выше карта — тем выше цена ошибки

Цифры карт указывают на уровень сложности: двойки и тройки могут пройти даже случайные новички, но десятки и фигуры превращают любое задание в смертельный кошмар. Джокер — особый символ, финальная точка, изощренные игры данного типа будут раскрыты в третьем сезоне.

Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру. Сколько серий у «Алисы в Пограничье»? Разбираемся в уже вышедших, и рассказываем про 3-й сезон.

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
