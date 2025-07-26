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Киноафиша Статьи От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

26 июля 2025 10:52
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)

Третий сезон на носу, а вы так и не выяснили, кто же ваш соулмейт.

Добро пожаловать в Пограничье — место, где обычная жизнь резко меняется, а привычные правила перестают работать. Здесь каждый сталкивается с выбором, который говорит о нем больше, чем сотни слов.

В этом тесте мы поможем вам понять, кем из героев сериала «Алиса в Пограничье» вы могли бы быть — кто тот, кто сохранит рассудок, кто возьмёт ответственность или кто тихо будет плести свои планы. Отвечайте честно — и да, немного самоиронии не помешает.

Готовы? Тогда вперёд — узнайте, какой вы игрок в этой странной и опасной игре, ведь третий сезон выйдет уже совсем скоро — 25 сентября 2025 года.

Ранее мы писали: Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

Фото: Кадры из сериала «Алиса в Пограничье»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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