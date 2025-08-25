Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара»

Сентябрь обещает быть особенно жарким для всех любителей сериалов. На разных стриминговых площадках выходят сразу несколько проектов, ради которых точно стоит готовить попкорн и запасаться временем.

Долгожданные продолжения, громкие спин-оффы и совершенно новые истории — кажется, каждый зритель найдет что-то свое. Рассказываем о самых обсуждаемых премьерах предстоящего месяца.

«Уэнсдей», часть вторая (3 сентября, Netflix)

Готичная любимица в исполнении Дженны Ортеги вот-вот вернется. После успеха первой половины сезона поклонники ждут продолжения с огромным нетерпением. В новых сериях обещают еще больше мрачного юмора, тайн и, конечно, появления Леди Гаги в роли Розалин Ротвуд.

«Газета» (4 сентября, Peacock)

Культовый ситком «Офис» получил спин-офф — это нынче в моде. Действие переносится в редакцию газеты, которая едва сводит концы с концами. Все герои новые, но возможно не обойдется без камео. Ожидаем фирменный юмор и рождения новых мемов, которыми зрители будут делиться годами.

«Убийства в одном здании», 5 сезон (9 сентября, Hulu)

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт снова берутся за расследование. По иронии судьбы, почти всегда им приходится ловить преступников и находить мертвецов в своем доме, а теперь нас ждет новая запутанная история. Сезон обещает быть не менее ироничным и стильным, чем предыдущие.

«Поколение Ви», 2 сезон (17 сентября, Prime Video)

Сверхспособности, кровь и жесткая сатира — все как любят поклонники «Пацанов». Сюжет продолжит историю молодых супергероев, которым приходится выживать в мире, где сила значит гораздо больше, чем мораль. После событий первого сезона студентам нужно будет выбрать сторону, за которую они собираются бороться.

«Утреннее шоу», 4 сезон (17 сентября, Apple TV+)

Закончилась работа над одним из самых обсуждаемых проектов от Apple. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун снова окажутся в центре медиадрамы, где борьба за рейтинги и власть не уступает по напряжению остросюжетному триллеру.

«Алиса в Пограничье», 3 сезон (25 сентября, Netflix)

Японский хит в духе «Игры в кальмара» продолжит мучить главных героев смертельными испытаниями. Поклонники отмечают: шоу умудряется быть еще жестче и эмоциональнее с каждым новым сезоном. И хотя финал второго выглядел так, будто история подошла к концу, прямо перед титрами авторы оставили очень жирный намек на продолжение.

Хотите мистики — включайте «Уэнсдей». Любите черный юмор — «Газета» и «Поколение Ви» уже ждут. А для тех, кто готов к азиатскому экшену, «Алиса в Пограничье» — затянет так, что всю неделю проведете возле телевизора.

