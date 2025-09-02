Меню
Киноафиша Статьи «Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре

2 сентября 2025 15:13
«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре

Оглянуться не успеете, как на экранах появится проект № 1.

Осень — это не про слякоть и хандру, а про то, чтобы закутаться в плед, взять чашку чего-то горячего и погрузиться в новые вселенные. Стриминги готовят нам столько крутых премьер, что голова идет кругом.

Чтобы вы ничего не упустили из самого ожидаемого, мы будем делиться с вами рекомендациями критиков, инфлюенсеров и блогеров. И сегодня расскажем, какие сериалы ждет сильнее всех в этом сезоне блогер Роман Каграманов.

«Уэнсдэй» (2-я часть 2-го сезона)

Премьера: 3 сентября

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре

Продолжение нашумевшей истории о самой мрачной и саркастичной представительнице семейки Аддамс. Первый сезон покорил всех уникальной атмосферой и харизмой Дженны Ортеги в главной роли.

Во втором сезоне Уэнсдэй продолжит учиться в «Невермор», разбираться со своими сверх навыками, и, конечно, пытаться предотвратить непоправимое.

«Я жду продолжение сериала "Уэнсдэй", который уже отлично себя зарекомендовал! И естественно жду прекрасную Леди Гагу, и очень надеюсь, что она там до конца сезона!», — отметил Каграманов.

«Алиса в Пограничье» (3-й сезон)

Премьера: 26 сентября

«Сводила с ума все 2 сезона!»: эти премьеры от Netflix блогер Каграманов ждет больше всех — рейтинги 7.8+, а выйдут уже в сентябре

Свежий сезон безумно популярной японской экшен-драмы по мотивам манги. Герои, оказавшиеся в параллельной реальности, вынуждены сражаться за свою жизнь в смертельных играх.

Эффектные бои, непредсказуемый сюжет и напряжение, которое не отпускает ни на секунду, — не единственные причины, по которым фанаты сходят с ума в ожидании новой части.

Ведь второй сезон закончился на позитивной ноте, но тут же намекнул, что игра еще не окончена… Чего нам ждать? Скоро узнаем!

«Также я жду третий сезон "Алисы в Пограничье"! Японская дорама, которая сводила меня с ума все 2 сезона! И вот наконец выходит третий сезон», — поделился эмоциями блогер.

Мы полностью согласны с Романом — выбор отличный! И это доказывают не только наши ощущения, но и статистика: рейтинг «Уэнсдей» на IMDb — 8.0, а «Алиса в Пограничье» получила чуть меньше — 7.8.

Оба сериала выходят уже в этом месяце, так что осталось потерпеть совсем недолго. Кстати, в один день с «Алисой», 26 сентября, выходит еще одна громкая премьера от Netflix.

Мы рассказывали о ней ранее: «011 и 333 встретились в другом мире»: на Netflix выходит боевик со звездами «Игры в кальмара», но вместо выживания — схватка киллеров

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press, Legion-Media, кадры из сериалов «Алиса в Пограничье», «Уэнсдэй»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
