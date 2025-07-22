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Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

22 июля 2025 09:25
Кадры из сериала «Алиса в Пограничье»

Заодно разбираемся с загадочным Джокером.

В мире «Алисы в Пограничье» участники сталкиваются с жестокими играми на выживание, каждая из которых обозначена своей карточной мастью. Эти масти не просто определяют сложность, но и указывают на саму суть испытания.

Так что перед скорой премьерой 3-го сезона (она состоится 25 сентября 2025 года) предлагаем вспомнить их значения. Если цифра указывает уровень сложности, то вот что говорит сама масть.

Пики — Физические испытания

Игры масти Пик проверяют силу, ловкость и выносливость.

Пример: Игра «Пятнашки» (1 сезон, 2 серия), чей уровень сложности был «пятёрка пик».

Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

Герои оказываются в смертельной ловушке: по темным коридорам многоэтажки за ними гонятся вооруженные до зубов охотники. Чтобы выжить, им нужно не просто уклоняться от погони, а найти загадочную комнату с панелью управления, где можно остановить обратный отсчет до взрыва.

Черви — Психологические игры

Черви — самые жестокие испытания, построенные на эмоциях, предательстве и моральном выборе.

Пример: Игра «Охота на ведьму» (1 сезон, 6 серия) — уровень сложности «десятка червей».

Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

В роскошном холле отеля обнаруживают тело девушки с ножевым ранением в грудь. Участникам предстоит провести расследование, выявить убийцу среди своих и казнить виновного, предав его (или её) огню на ритуальном костре.

Бубны — Логические задачи

Бубны требуют расчёта, стратегии и холодного ума.

Пример: Игра «Лампочка» (1 сезон, 5 серия), её уровень сложности был «четвёрка бубен».

Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

Запертые в комнате, которая быстро наполняется водой, игроки в отчаянии пытаются понять, какой из трех рычагов включает свет. Это испытание становится проверкой не только для их логики, но и для Арису — организаторы словно испытывают его, готов ли он взять на себя роль лидера.

Трефы — Командные испытания

Трефы проверяют способность работать в команде, но часто с подвохом.

Пример: Игра «Дистанция» (1 сезон, 4 серия) с уровнем сложности «четвёрка треф».

Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

Герои уверены, что финиш находится в конце туннеля, и упорно движутся вперед. Но их логика оборачивается фатальной ошибкой: на самом деле цель была в сломанном автобусе у самого старта, где остался раненый товарищ с перебитой ногой. В погоне за ложной целью они упустили очевидное.

Короли и Джокер

Когда дело доходит до Королей, игры выходят на новый уровень жестокости — это квинтэссенция каждой масти, где ставки максимальны. А появление Джокера во втором сезоне намекает: эта карта может стать либо жутким миксом всего и сразу, либо вообще предложить нечто, невиданное игроками ранее.

Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона

Вывод

Масти в «Алисе в Пограничье» — это не просто категории, а отражение разных способов борьбы за жизнь. Каждая игра ставит перед участниками новый вызов, заставляя их проявлять либо силу, либо хитрость, либо волю к победе. А чем обернется 3-й сезон и тот самый Джокер — скоро узнаем.

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Фото: Кадры из сериала «Алиса в Пограничье»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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