Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

30 сентября 2025 19:05
Netflix теперь нагло крадет у себя самого.

Финал «Алисы в Пограничье» вызвал у меня странное чувство дежавю. Третий сезон японского хита, который в начале казался свежей интерпретацией «Алисы в стране чудес» в жанре смертельных игр, к последнему эпизоду стал выглядеть как нелепая калька «Игры в кальмара».

Причём совпадений слишком много, чтобы это было случайностью. На протяжении всего сезона я ловил корейские флешбеки.

Новый игрок

Да, «Алиса в Пограничье» появилась на Netflix раньше, чем «Игра в кальмара». Первый сезон вышел ещё в 2020-м, когда мир только готовился познакомиться с дорамой Хвана Дон Хёка. Но к третьему сезону японский проект внезапно пошёл по стопам корейского блокбастера.

Начнем с самого очевидного сценарного хода: беременной героини. Как только Арису вместе с нами узнал о статусе жены, я понял: в игре появится бесчеловечная игра. И правда, по итогу распределители сделали нерожденного малыша одним из участников соревнования на жизнь.

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

Символический ребёнок как потенциальный «новый игрок» — всё это мы уже видели. Разница лишь в деталях: в «Кальмаре» малыш остался единственным выжившим, а в «Алисе» рожать на экране не стали, но понервничать заставили.

Предложение, от которого нельзя отказаться

В финале нам также представили того самого Джокера, распорядителя загробных игр. Он, как и Ведущий в «Игре в кальмара» предложил главному герою работу. Хван Ин Хо хотел, чтобы Сон Кихун был его правой рукой, Джокер аналогично мечтал сделать лучшего игрока своим подопечным.

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

К слову, и Джокер и Ведущий жутко боялись смерти, потому выбрали для себя бесчеловечную работу. Это отличало их от протагонистов.

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

Американ бой, американ герл

Финальная сцена тоже будто написана по лекалам. «Игра в кальмара» завершилась намёком на глобальность проекта — камео Кейт Бланшетт и Лос-Анджелес, где вербуют новых игроков.

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

«Алиса в Пограничье» копирует приём: после слов Джокера, что скоро состоится катаклизм и начнутся масштабные игры, нам показывают сюжет по ТВ. Все чаще случаются землетрясения, причем не только в Японии.

В финале нас вновь переносят в Лос-Анджелес, во второй раз перед зрителями маячит туманное обещание продолжения, только вместо звезды Голливуда — безликая официантка по имени... Алиса.

Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»

Проблема Netflix

Проблема в том, что сериал, начавшийся как оригинальный и жёсткий эксперимент по мотивам манги Харо Асо, в итоге оказался заложником платформы, неспособной придумать оригинальный сценарий. Третий сезон потерял ту непредсказуемость, что делала первые две главы культовыми, и превратился в вариацию «Игры в кальмара», отработав по успешной формуле.

Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей.

Фото: Кадры из сериалов «Игра в кальмара»,«Алиса в Пограничье»
Игорь Мустафин
