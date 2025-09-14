Определяем тип личности по «Алисе в Пограничье»: ответы на 5 вопросов покажут, на кого из героев вы похожи (тест)

Готовимся к премьере свежего сезона и ищем своего соулмейта из нашумевшей дорамы.

Скоро на экранах — долгожданная премьера третьего сезона «Алисы в Пограничье». Уже 25 сентября мы снова окунёмся в напряжённую атмосферу смертельных игр, где каждый решает — подчиниться правилам или бросить вызов системе.

А задумывались ли вы, какая роль выпала бы вам на этом опасном поле? Кто вы в мире, где решение определяет судьбу: расчётливый стратег, бесстрашный боец или тот, кто ищет нестандартные пути?

Наш тест поможет выяснить это. Всего 5 вопросов — и вы узнаете, какой герой сериала отражает вашу тактику выживания и тип личности.

Пройдите тест прямо сейчас — проверьте, совпадут ли ваши ожидания с результатом. Приступим?

