Сколько серий у «Алисы в Пограничье»? Разбираемся в уже вышедших, и рассказываем про 3-й сезон

Их не так уж много, но длятся долго, так что готовьтесь.

Фантастический триллер «Алиса в Пограничье» с первых же эпизодов захватил внимание зрителей мрачной атмосферой, неожиданными поворотами и жестокими испытаниями.

Если вы только планируете погрузиться в этот опасный мир или хотите пересмотреть сериал, важно знать, сколько всего серий в нём и как они распределены по сезонам.

Сколько серий «Алисы в Пограничье» в двух сезонах?

На данный момент вышло 2 сезона:

1 сезон (2020) – 8 серий;

2 сезон (2022) – 8 серий.

Итого: 16 эпизодов. Каждая серия длится 40–60 минут, что позволяет глубоко раскрыть сюжет и персонажей.

Будет ли продолжение?

Да. 3-й сезон уже официально анонсирован — его премьера состоится 25 сентября 2025 года. В него по классике войдет 8 серий.

Кстати, заодно можете почитать про 7 главных различий между сериалом и мангой — тем, кто уже знаком с сериалом будет особенно интересно.

Теперь остается только запастись терпением и дождаться осени. А пока есть время глянуть 3 похожих сериала из подборки — там мы собрали атмосферные проекты, включая аниме.