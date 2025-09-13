Меню
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

13 сентября 2025 19:05
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Проверим, есть ли в топе ваш любимчик?

Второй сезон «Алисы в Пограничье» завершился на напряжённой ноте: главные герои, казалось бы, победили и вернулись в реальный мир, но финальный кадр с загадочной картой Джокера ясно дал понять — история ещё не окончена.

Ответы на все вопросы зрители получат уже скоро — 25 сентября 2025 года, когда стартует третий сезон.

А пока фанаты строят теории и гадают, кто же из полюбившихся персонажей вернётся на экраны, предлагаем взглянуть на топ-5 персонажей, возвращения которых зрители ждут больше всего в третьем сезоне.

Результаты рейтинга получились неожиданными — ведь в топ попал один из весьма спорных персонажей. Смотрите сами.

Шунтаро Чишия

Этот хитрый и расчётливый стратег, мастер игр на интеллект, мгновенно стал фаворитом публики. Его двойственная натура сделала образ по-настоящему живым.

Однако в промо-материалах к третьему сезону Чишия отсутствует. Ходят слухи, что актёр взял паузу в карьере, что ставит под вопрос возвращение его персонажа — к большому разочарованию фанатов.

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Хикари Куина

Находчивая и сдержанная Куина, чья история о принятии себя и поддержке матери тронула многих, также находится под вопросом.

Актриса недавно родила второго ребёнка, что могло повлиять на её участие в проекте. Её отсутствие в тизерах серьёзно тревожит поклонников, которые ждут продолжения её сюжетной линии.

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Сугуру Нираги

А вот это — самый неоднозначный пункт в списке. Жестокий и агрессивный Нираги, запомнившийся по арке «Пляжа», вызывал у зрителей смешанные чувства. Его трагическое прошлое (буллинг) объясняло, но не оправдывало его жестокость.

Несмотря на то что он выжил и вернулся, его отсутствие в промо многих не смущает — некоторые фанаты даже открыто признаются, что не скучают по этому сложному и мрачному антигерою.

А вот вернётся ли он — большой вопрос.

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Моризоно Агуни

Сильный и преданный воин, переживший глубокую личную драму после смерти друга, заслужил любовь зрителей своей сложной дугой.

Его борьба между яростью и добром была одной из самых эмоциональных во втором сезоне. Однако его возвращение тоже пока не подтверждено.

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Аканэ Хэйя

Стойкая и решительная Аканэ, которая продолжила бороться несмотря на тяжёлые травмы и потерянную ногу, стала символом несгибаемой воли. Зрителям очень хочется увидеть, что будет с её персонажем дальше, делится итогами рейтинга портал The Girl.

В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный

Таким образом, больше всего зрители ждут возвращения Чишии и Куины, в то время как появление Нираги вызывает самые жаркие споры. Остаётся надеяться, что третий сезон сможет удовлетворить запросы фанатов и дать достойное завершение историям всех героев.

Ранее мы писали: Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
