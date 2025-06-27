Игра окончена: лучшие сериалы, которые стоит посмотреть после финала «Игры в кальмара»

Уже ставший культовым хит от Нетфликса теперь точно подошел к концу — но на замену всегда что-то найдется.

Для поклонников «Игры в кальмара» сегодняшний день точно станет одновременно и лучшим, и худшим — спустя полгода после выхода второго сезона на экраны выходит третий, который официально станет последним. И хотя режиссер «Игры в кальмара» Хван Дон Хек не отрицает того, что может продолжить работу над вселенной своего детища, четвертого сезона ждать уж точно не стоит.

Однако и расстраиваться заранее мы тоже не советуем — если вы уже успели оценить новый сезон хитового шоу, эти похожие сериалы могут скрасить ожидание какого-нибудь спиноффа или приквела «Игры в кальмара».

«Мы все мертвы» (2022 — настоящее время)

Хотя в этом случае ни о какой игре не идет речи, выживание в странных обстоятельствах тоже становится центральной идеей южнокорейского сериала. Сюжет разворачивается вокруг учителей и учеников одной из школ города Хесан, где происходит вспышка зомби-вируса; в то время как студенты пытаются разобраться в происходящем и в своих собственных отношениях, а детектив начинает собственное расследование, правительство всерьез рассматривает возможность бомбардировки всего города.

Южнокорейские сериалы уже фактически исследовали темы зомби-вирусов и нападения всевозможных монстров со всех сторон, и «Милый дом» — тому доказательство. На этот раз главному герою Чха Хен-су, незадолго до этого потерявшего родителей и сестру, придется противостоять агрессивным чудовищам — для этого герой должен поближе познакомиться со своими соседями из жилого комплекса Green Home и понять, каким образом им действовать, чтобы выжить в грядущей схватке с монстрами.

«Шоу восьми» (2024)

Как и в «Игре кальмара», в «Шоу восьми» действие разворачивается вокруг своеобразной игры, за участие в которой люди получают денежный приз — правда, с той разницей, что в «Шоу восьми» проходить страшные испытания им все-таки не приходится. Однако и это не отменяет того факта, что со временем напряжение начинает нарастать, а реалити-шоу помогает выявить все самые страшные стороны человеческой натуры, заставляя участников руководствоваться тем, что им диктует их жадность.

«Игра смерти» (2023 — 2024)

Сериал предлагает своим потенциальным зрителям интересную интерпретацию смерти и последствий, которые влечет решение покончить жизнь самоубийством. В центре сюжета — незадачливый Чхве И-джэ, который после череды неудач в работе и личной жизни решает спрыгнуть с крыши, вот только его страдания на этом не заканчиваются. Сразу же после И-джэ оказывается перед вратами ада, где его встречает Смерть и предлагает сыграть в игру, в ходе которой он будет умирать 12 раз в разных телах — а если И-джэ все-таки не хочет попасть в ад, ему предстоит понять, каким образом он сможет выжить.

«Алиса в Пограничье» (2020 — настоящее время)

Основанный на одноименной манге, сериал считается одним из лучших современных телешоу, в которых центральное место занимает игра на выживание — и здесь все куда жестче, чем в «Игре в кальмара». Сюжет разворачивается вокруг безработного игромана Рехэй Арису, который случайно оказывается в новой реальности и опустевшем Токио — теперь ему предстоит поучаствовать в жестоких играх на выживание, победителям которых выдается виза на несколько дней. Проблема заключается в том, что и проигравших, и вышедших из игры ждет смерть, а виза тоже не гарантирует светлое будущее.

Кстати, новый сезон «Игры в кальмара» вряд ли удивит тех, кто ждал мрачного финала, но пока все еще может шокировать своими сюжетными поворотами — о том, что рассказал режиссер сериала о последней части «Игры в кальмара», можно почитать здесь.