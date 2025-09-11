Меню
Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

11 сентября 2025 16:11
Собрали два японских и один китайский проект, чтобы скрасить 2 недели до премьеры.

До долгожданной премьеры третьего сезона «Алисы в Пограничье» осталось совсем ничего — всего две недели. И уже 25 сентября мы наконец-то узнаем, что ждет наших героев в следующих безумных играх.

Если вам уже не терпится вновь окунуться в атмосферу смертельных испытаний и психологических баталий, предлагаем хорошенько размяться перед громким событием осени. Эти три проекта отлично настроят на нужный лад и помогут продержаться в режиме ожидания.

«Безумный азарт» (2018)

IMDb: 6.8

В привилегированной академии Хяккао, куда попадают только отпрыски влиятельных семей, царит жесткая иерархия, основанная на победах в изощренных играх. Победители получают власть и привилегии, а неудачники вынуждены подчиняться им как слуги.

В этот замкнутый мир попадает новая ученица — внешне робкая и милая девушка, которая на деле оказывается расчётливым и азартным игроком, бросающим вызов устоявшимся порядкам.

«19-й этаж» (2024)

IMDb: 7.0

Китайский сериал, в котором студентки Чунь Юй и Цин Ю после автокатастрофы оказываются в странной VR-игре. Там же они знакомятся и с другими, вполне реальными участниками.

Каждая ночь для них — это новая игровая локация, где гибель означает реальную кому. Днём, возвращаясь в обычный мир, они пытаются расследовать, кто стоит за этой опасной игрой, пока не стало слишком поздно.

Проект особенно полюбился русскоязычной аудитории — на Кинопоиске ему поставили целых 8 баллов.

«Игра лжецов» (2007)

IMDb: 8.0

Добросовестная и чрезмерно наивная студентка Нao получает по почте странную коробку со 100 миллионами иен и сообщение, что она теперь участница некой игры.

Правила просты: она должна обманом или хитростью отобрать деньги у другого участника. Тот, кто проиграет, будет должен организаторам огромную сумму.

Не желая никого обманывать, Нao обращается за помощью к гениальному аферисту. Вместе они погружаются в водоворот психологических поединков, где ставка — не только деньги, но и жизни участников.

Эта японская дорама — менее кровавый, но не менее напряженный и интеллектуальный аналог «Алисы», где главное оружие — не физическая сила, а хитрость и умение манипулировать.

Ранее мы писали: «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье», «Безумный азарт», «19-й этаж», «Игра лжецов»
Ольга Назарова
