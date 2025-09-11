Не можете дождаться «Алису в Пограничье»? Вот 3 похожих дорамы для «разминки» — без «Игры в кальмара» и «Шоу восьми»

До долгожданной премьеры третьего сезона «Алисы в Пограничье» осталось совсем ничего — всего две недели. И уже 25 сентября мы наконец-то узнаем, что ждет наших героев в следующих безумных играх.
Если вам уже не терпится вновь окунуться в атмосферу смертельных испытаний и психологических баталий, предлагаем хорошенько размяться перед громким событием осени. Эти три проекта отлично настроят на нужный лад и помогут продержаться в режиме ожидания.
«Безумный азарт» (2018)
IMDb: 6.8
В привилегированной академии Хяккао, куда попадают только отпрыски влиятельных семей, царит жесткая иерархия, основанная на победах в изощренных играх. Победители получают власть и привилегии, а неудачники вынуждены подчиняться им как слуги.
В этот замкнутый мир попадает новая ученица — внешне робкая и милая девушка, которая на деле оказывается расчётливым и азартным игроком, бросающим вызов устоявшимся порядкам.
«19-й этаж» (2024)
IMDb: 7.0
Китайский сериал, в котором студентки Чунь Юй и Цин Ю после автокатастрофы оказываются в странной VR-игре. Там же они знакомятся и с другими, вполне реальными участниками.
Каждая ночь для них — это новая игровая локация, где гибель означает реальную кому. Днём, возвращаясь в обычный мир, они пытаются расследовать, кто стоит за этой опасной игрой, пока не стало слишком поздно.
Проект особенно полюбился русскоязычной аудитории — на Кинопоиске ему поставили целых 8 баллов.
«Игра лжецов» (2007)
IMDb: 8.0
Добросовестная и чрезмерно наивная студентка Нao получает по почте странную коробку со 100 миллионами иен и сообщение, что она теперь участница некой игры.
Правила просты: она должна обманом или хитростью отобрать деньги у другого участника. Тот, кто проиграет, будет должен организаторам огромную сумму.
Не желая никого обманывать, Нao обращается за помощью к гениальному аферисту. Вместе они погружаются в водоворот психологических поединков, где ставка — не только деньги, но и жизни участников.
Эта японская дорама — менее кровавый, но не менее напряженный и интеллектуальный аналог «Алисы», где главное оружие — не физическая сила, а хитрость и умение манипулировать.
Ранее мы писали: «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы?