«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

И рейтинги здесь ни при чем.

Когда речь заходит о сериалах про игры на выживание, то «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье» приходят на ум одними из первых.

Сравнивают их часто: мол, и там, и там люди внезапно попадают в адские условия, где на кону жизнь, а правила диктует непонятно кто. К тому же, у обоих приличные рейтинги — 8.0 и 7.8 на IMDb соответственно.

Но нам стало интересно — какой же из них больше нравится ChatGPT? Попросили ИИ сравнить, и выяснили — «Алиса в Пограничье». Вот такой вот спойлер с ходу, а теперь по пунктам.

1. Динамика

«Алиса» быстрее разгоняется и держит темп — серии сразу кидают в мясо, и ты реально не знаешь, кто выживет. В «Кальмаре» же первые эпизоды — это долгая раскачка с социальной драмой, подчеркнула нейросеть.

2. Визуал

«Кальмар» узнаваем за счёт ярких декораций и костюмов, но «Алиса» выигрывает атмосферой: опустевший Токио, классная операторская работа, чуть больше киношности и стиля, отмечает ИИ.

3. Глубина мира

Также ChatGPT отметил, что у «Алисы» лучше ощущается бэкграунд — будто за всем этим стоит какой-то огромный механизм. «Кальмар» чуть проще: есть игра, есть кукла, есть злые дяди в масках — и поехали.

4. Персонажи

В «Алисе» герои растут, ломаются, меняются. В «Кальмаре» — скорее набор архетипов, которых жалко, но они не удивляют, заключил ИИ.

Итог

«Если хочется остроты и крови — подойдут оба. Но если выбирать, что зацепило больше — "Алиса в Пограничье".

Там и градус драмы норм, и экшен живой, и мозг чуть больше вовлечён», — пришла к выводу нейросеть.

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