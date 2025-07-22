Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

22 июля 2025 07:58
«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

И рейтинги здесь ни при чем.

Когда речь заходит о сериалах про игры на выживание, то «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье» приходят на ум одними из первых.

Сравнивают их часто: мол, и там, и там люди внезапно попадают в адские условия, где на кону жизнь, а правила диктует непонятно кто. К тому же, у обоих приличные рейтинги — 8.0 и 7.8 на IMDb соответственно.

Но нам стало интересно — какой же из них больше нравится ChatGPT? Попросили ИИ сравнить, и выяснили — «Алиса в Пограничье». Вот такой вот спойлер с ходу, а теперь по пунктам.

1. Динамика

«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

«Алиса» быстрее разгоняется и держит темп — серии сразу кидают в мясо, и ты реально не знаешь, кто выживет. В «Кальмаре» же первые эпизоды — это долгая раскачка с социальной драмой, подчеркнула нейросеть.

2. Визуал

«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

«Кальмар» узнаваем за счёт ярких декораций и костюмов, но «Алиса» выигрывает атмосферой: опустевший Токио, классная операторская работа, чуть больше киношности и стиля, отмечает ИИ.

3. Глубина мира

«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

Также ChatGPT отметил, что у «Алисы» лучше ощущается бэкграунд — будто за всем этим стоит какой-то огромный механизм. «Кальмар» чуть проще: есть игра, есть кукла, есть злые дяди в масках — и поехали.

4. Персонажи

«Градус драмы норм»: ИИ сравнил «Игру в кальмара» и «Алису в Пограничье» — сразу выбрал фаворита по 4 пунктам

В «Алисе» герои растут, ломаются, меняются. В «Кальмаре» — скорее набор архетипов, которых жалко, но они не удивляют, заключил ИИ.

Итог

«Если хочется остроты и крови — подойдут оба. Но если выбирать, что зацепило больше — "Алиса в Пограничье".

Там и градус драмы норм, и экшен живой, и мозг чуть больше вовлечён», — пришла к выводу нейросеть.

Ранее мы писали: От Фронтмена до Ки Хуна: 5 напряженных проектов со звездами «Игры в кальмара» — есть и фильмы, и сериалы

Фото: Legion-Media, кадры из сериалов «Игра в кальмара», «Алиса в Пограничье»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го Читать дальше 24 июля 2025
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест) От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест) Читать дальше 26 июля 2025
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо Читать дальше 26 июля 2025
119.5 млн часов просмотра: этот детектив от режиссера «Фарго» сейчас лидер на Netflix — похож на «Йеллоустоун» и «смотрится залпом» 119.5 млн часов просмотра: этот детектив от режиссера «Фарго» сейчас лидер на Netflix — похож на «Йеллоустоун» и «смотрится залпом» Читать дальше 23 июля 2025
«Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России «Звучит как кринж, но станет классикой»: у одной из самых ожидаемых дорам лета абсурдный сюжет, идеальный рейтинг и почти нет фанатов в России Читать дальше 23 июля 2025
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы «Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы Читать дальше 22 июля 2025
Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона Какие значения у карточных мастей в «Алисе в Пограничье»? Вспоминаем перед премьерой 3-го сезона Читать дальше 22 июля 2025
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему Читать дальше 26 июля 2025
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва» Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва» Читать дальше 26 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше