Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

26 сентября 2025 13:42
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

Да-да, название не просто отсылает к великой книжке.

«Алиса в пограничье» — это не просто триллер про игры на выживание, это целая система отсылок, прямиком завязанная на «Алису в стране чудес». Это было понятно из названия, но параллели зрителям провести было тяжело, разве что с тузами да королевами, убивающими игроков в своем состязании.

Кто есть кто в дораме Netflix

Авторы манги и сериала выстроили мир, где каждый ключевой персонаж имеет своего «двойника» в сказке Кэрролла. Причём иногда параллели читаются буквально (имя, символика, карта), а иногда — через подтексты и развитие характера.

Арису — Алиса, проваливающийся не в кроличью нору, а в потусторонний мир выживания. Усаги — «кролик», который ведёт героя через игры. Чишия — холодная ухмылка Чеширского кота. Карубе и Чота — дуэт Моржа и Плотника, вечно вместе и вечно спорящие.

Шляпник и Агуни — Безумный Шляпник и Мартовский заяц, только вместо чаепития у них «Пляж» с оргиями и собственными правилами.

Кто еще копирует других персонажей

Самые сильные аллюзии скрыты в женских персонажах. Куина — Абсолем, проходящий странное преображение. Мира — это Королева Червей, властная, жестокая, играющая в собственные «крокеты» с человеческими жизнями.

А Ан — Белая Королева, холодная и справедливая, противостоящая хаосу, словно балансирующая тьму Миры.

Что любопытно: в «Алисе в пограничье» эти двойники не декоративные. Они работают на главный замысел — превратить сказку о фантастическом мире в антиутопию о жестоких играх, где «сказочные» черты становятся инструментами выживания. Именно поэтому сериал так легко считывается: он знаком и чужд одновременно, как кошмар на мотив детской книжки.

Хотите найти ещё больше отсылок? Достаточно пересмотреть сцены с Пляжем и обратить внимание, как авторы почти по-кафкиански выворачивают «безумное чаепитие» наизнанку. Там, где у Кэрролла было весело и нелепо, у Харо Асо становится страшно и кроваво.

Определяем тип личности по «Алисе в Пограничье»: ответы на 5 вопросов покажут, на кого из героев вы похожи (тест). В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный.

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара» Читать дальше 30 сентября 2025
«Еще больше жести и цинизма»: 2 сезон «Бункера для богачей» уже на низком старте — но Netflix рискует выстрелить себе в ногу «Еще больше жести и цинизма»: 2 сезон «Бункера для богачей» уже на низком старте — но Netflix рискует выстрелить себе в ногу Читать дальше 30 сентября 2025
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают Читать дальше 3 октября 2025
Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Один момент из книги раскрыл Рона лучше, чем все фильмы о «Гарри Поттере» — но его вырезали: HBO обязаны ее показать Читать дальше 3 октября 2025
Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Помните, под что страдала Жади из-за Лукаса в «Клоне»? Мелодия была создана для фильма... Михалкова — попробуйте угадать название Читать дальше 3 октября 2025
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Читать дальше 3 октября 2025
Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Забытый всеми сериал по Стивену Кингу взлетел в мировых чартах стриминга — в главной роли двухкратный обладатель «Оскара» Читать дальше 3 октября 2025
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм Читать дальше 3 октября 2025
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше