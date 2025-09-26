Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей

«Алиса в пограничье» — это не просто триллер про игры на выживание, это целая система отсылок, прямиком завязанная на «Алису в стране чудес». Это было понятно из названия, но параллели зрителям провести было тяжело, разве что с тузами да королевами, убивающими игроков в своем состязании.

Кто есть кто в дораме Netflix

Авторы манги и сериала выстроили мир, где каждый ключевой персонаж имеет своего «двойника» в сказке Кэрролла. Причём иногда параллели читаются буквально (имя, символика, карта), а иногда — через подтексты и развитие характера.

Арису — Алиса, проваливающийся не в кроличью нору, а в потусторонний мир выживания. Усаги — «кролик», который ведёт героя через игры. Чишия — холодная ухмылка Чеширского кота. Карубе и Чота — дуэт Моржа и Плотника, вечно вместе и вечно спорящие.

Шляпник и Агуни — Безумный Шляпник и Мартовский заяц, только вместо чаепития у них «Пляж» с оргиями и собственными правилами.

Кто еще копирует других персонажей

Самые сильные аллюзии скрыты в женских персонажах. Куина — Абсолем, проходящий странное преображение. Мира — это Королева Червей, властная, жестокая, играющая в собственные «крокеты» с человеческими жизнями.

А Ан — Белая Королева, холодная и справедливая, противостоящая хаосу, словно балансирующая тьму Миры.

Что любопытно: в «Алисе в пограничье» эти двойники не декоративные. Они работают на главный замысел — превратить сказку о фантастическом мире в антиутопию о жестоких играх, где «сказочные» черты становятся инструментами выживания. Именно поэтому сериал так легко считывается: он знаком и чужд одновременно, как кошмар на мотив детской книжки.

Хотите найти ещё больше отсылок? Достаточно пересмотреть сцены с Пляжем и обратить внимание, как авторы почти по-кафкиански выворачивают «безумное чаепитие» наизнанку. Там, где у Кэрролла было весело и нелепо, у Харо Асо становится страшно и кроваво.

