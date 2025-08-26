Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру

Тем более что в кино новинка появится уже через пару дней.

Если вы запоем смотрели «Алису в Пограничье» и с тех пор ищете что-то такое же с абсурдными правилами, ловушками и ощущением бесконечной игры на выживание — у нас для вас отличные новости.

Уже 28 августа в российский прокат выходит японский хоррор «Выход 8». Это экранизация безумно популярной в Японии игры-головоломки, и по духу она очень похожа на «Алису».

Только вместо красочного «Пограничья» — бесконечные коридоры метро, а вместо карт — ваша собственная внимательность.

Что это за фильм и при чём тут игры?

«Выход 8» — это экранизация популярной японской игры-головоломки The Exit 8, где игрок должен найти выход из петляющего тоннеля, отмечая малейшие несоответствия в окружающем пространстве.

Фильм, как и игра, построен на минимуме средств: один локация, несколько актёров и полное отсутствие спецэффектов в привычном понимании. Всё это создаёт мощное чувство клаустрофобии и погружает зрителя в ту же атмосферу безысходности, что и «Алиса».

Мировая премьера ленты состоялась в мае 2025 года. Посмотревшие зрители оценили картину высоко — сейчас ее рейтинг на IMDb составляет ровно 8 баллов.

О чём фильм?

Главный герой — обычный пассажир метро (его играет Кадзунари Ниномия из группы Arashi) — обнаруживает, что застрял в бесконечном цикле одинаковых переходов. Правила спасения просты: нужно дойти до Выхода №8, но путь к нему преграждает петля.

Чтобы её разорвать, нужно быть предельно внимательным и находить малейшие аномалии в окружении: изменившийся плакат, пропавшую деталь, другую надпись. Если пропустить аномалию — всё начнётся сначала.

Почему зайдем фанатам «Алисы в Пограничье»?

Игровая механика как основа. Если в «Алисе» герои играли в смертельные игры, то здесь зритель сам становится участником. Вы будете ловить себя на том, что всматриваетесь в экран в поисках несоответствий, прямо как главный герой. Атмосфера безысходности. Та же клаустрофобия, тот же тревожный абсурд и ощущение ловушки, из которой нет простого выхода. Минимализм, который давит. Как и в «Алисе», где правила игры были просты, но смертельны, здесь всё построено на повторении одного и того же действия, которое с каждой минутой вызывает всё большую паранойю.

Но это не просто игровой трюк

Авторы не ограничились голой механикой. Они добавили герою личную драму: перед попаданием в ловушку он узнаёт, что его бывшая беременна, и его мучает чувство вины и страха перед будущим.

Поиски выхода из метро становятся метафорой его поиска себя и принятия взрослых решений. Это добавляет истории глубины и эмоций, которых так не хватает в чисто игровых сетапах.

Вердикт

«Выход 8» — это идеальный фильм для тех, кто скучает по «Алисе в Пограничье» и ждёт её третий сезон (кстати, он выйдет уже скоро — 25 сентября 2025 года).

Та же геймификация смерти, та же давящая атмосфера и головоломка, которую хочется разгадать вместе с героем. Это кино, которое не просто пугает, а заставляет ваш мозг работать на полную.

