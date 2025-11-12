Меню
Киноафиша Статьи «Судья из ада» вынесла приговор «Игре в кальмара» с «Алисой в Пограничье»: дорама Disney уложила на лопатки главные шедевры Netflix

12 ноября 2025 10:23
Кадры из сериалов «Судья из ада», «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье»

«Disney+ выпустил успешную дораму» – согласитесь, звучит как мем?

Кто бы подумал, что платформа с «Микки Маусом» в логотипе снимет одну из самых жестких и обсуждаемую дораму года? Но факт: «Судья из ада» на Disney+ собрала зрительский рейтинг 89 % на Rotten Tomatoes – выше, чем у «Игры в кальмара» и «Алисы в Пограничье».

Фантастика, мистика, судебные страсти и немного замогильного сарказма – редкий случай, когда дорама балансирует между триллером, сатирой и фем-панк-комедией, и делает это убедительно.

Когда судья – демон

Главная героиня Кан Бит-на (Пак Син-хе) – блестящий судья, но с одной маленькой деталью: в ее теле живет демоница Юстиция, наказанная за ошибочный приговор в аду. Чтобы искупить вину, ей нужно уничтожить десять злодеев, не раскаявшихся в своих преступлениях.

Не успев привыкнуть к человеческому телу, она уже выносит вердикты, от которых краснеют даже прокуроры.

В ее жизни появляется детектив Хан Да-он (Ким Чжэ-ен) – идеалист с больной совестью и сердцем на распашку. Между ним и демоницей, скрытой под обликом судьи, вспыхивает химия уровня «ад плюс закон».

Их противостояние – не романтический трюк, а сражение взглядов: человеческое сострадание против демонического чувства справедливости.

Почему «Судья из ада» работает

Дорама ловко сочетает судебную драму, фэнтези и сатиру на общественные нравы. Каждый эпизод – отдельное расследование, где Бит-на сталкивается с преступлениями вроде домашнего насилия, коррупции и манипуляций законом.

Только на этот раз судья не ограничивается приговором – она лично провожает грешников в ад, и делает это с пугающей харизмой.

Пак Син-хе наконец получила роль, в которой не нужно страдать и ждать спасения. Ее героиня уверенная, язвительная, ироничная – воплощение женской силы без сантиментов. Это, пожалуй, лучший поворот в карьере актрисы после десятков образов тихих героинь.

Ее демоническая самоирония напоминает Люцифера из «Люцифера», но без мужской бравады – тут царит холодная уверенность и умение поставить точку в любом споре.

Кому понравится

«Судья из ада» – для тех, кто устал от приторных дорам, где даже зло кажется милым. Здесь юмор вырастает из характеров, а не из кривляний и звуковых эффектов.

У сериала отличная визуальная динамика: суд превращается в арену между небом и преисподней, где каждая сцена выглядит так, будто режиссер вдохновлялся одновременно все тем же «Люцифером», «Лучше звоните Солу» и нуарными комиксами.

Да, сериал не идеален: финал слегка перегружен, сюжет о серийном убийце тонет в лишних линиях, а вмешательство «высших сил» в последней серии вызывает легкое раздражение. Но обаяние Пак Син-хе вытягивает даже перегибы сценария – ей веришь в каждой сцене, где она с хищной улыбкой выносит приговор.

Итог

Disney+ сделал дораму, в которой от первой до последней минуты кипит энергия – не подростковая, а взрослая, с гротеском, страстью и философией. «Судья из ада» – это судебное фэнтези о том, как трудно оставаться человеком, даже если ты демон. Или наоборот.

Если Netflix строит свои миры на безысходности, то Disney внезапно снял шоу, где ад – не метафора, а место работы. И, пожалуй, самое приятное: впервые за долгое время дорама, где женщина в центре истории не жертва и не муза, а главный герой. И палач заодно.

Фото: Кадры из сериалов «Судья из ада», «Игра в кальмара» и «Алиса в Пограничье»
Алексей Плеткин
