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Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

9 июля 2025 13:17
Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

Наконец узнаем, что за Джокера показали в конце. 

Netflix не стал тянуть до зимы и выложил карты на стол сразу после окончания истории Сон Ки Хуна: третья глава японского триллера «Алиса в Пограничье» стартует уже 25 сентября.

Новость разлетелась вместе с первым трейлером, и теперь ясно — снова стриминг делает ставку на собственный хит, который, по мнению многих зрителей, давно обошёл «Игру в кальмара» по темпу, драматизму и сюжетной глубине.

Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

Что известно о сюжете продолжении

Проект основан на манге Харо Асо и продолжит линию, заданную концовкой второго сезона и самого графического романа. Главные герои — Арису и Усаги — живут в обычном мире и почти ничего не помнят о жестоких испытаниях Пограничья. Ключевое слово — почти.

Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

Но прошлое не отпускает: Усаги внезапно исчезает, следуя за загадочным Рюдзи, который одержим темой загробной жизни. А Арису получает карту джокера — знак того, что старый кошмар возвращается.

Возвращения любимых героев

В третьем сезоне снова появятся Кэнто Ямадзаки и Тао Цучия, а также актёры второго сезона — Хаято Исомура, Аяка Миёси и Кацуя Майгума. Сюжет обещает расширение мифологии: новые игры, новые уровни, новые ловушки, и, возможно, главное откровение — что же на самом деле представляет собой Пограничье.

Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

Мир между жизнью и смертью, реальностью и сном, или куда более зловещая структура? На фоне спорного финала «Игры в кальмара», «Алиса» выглядит глотком свежего воздуха — и это стратегическое преимущество.

Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

За последние два сезона японский сериал зарекомендовал себя как более стилистически выверенный, ритмичный и жесткий, чем его корейский собрат. Netflix действительно планирует поднять ставки, джокер в руках Арису тому подтверждение.

Джокер, Арису и стертая память: на Netflix выйдет «убийца» «Кальмара» — ожидать «Алису в Пограничье 3» долго не придется

Игра окончена: лучшие сериалы, которые стоит посмотреть после финала «Игры в кальмара». Почему сериал «Алиса в Пограничье» называется именно так: «фишку» поймут лишь знатоки японского.

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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