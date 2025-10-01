«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?

Нейросеть сравнила все части по нескольким аспектам, а заодно рассказала, как ее впечатлил Кюма.

«Алиса в Пограничье» — это безумный японский сериал от Netflix, снятый по одноименной манге. Было ещё и аниме, но оно, если честно, прошло как-то мимо кассы.

И вот 25 сентября наконец-то вышел 3-й сезон, состоящий из 6 серий. Фан-сообщество тут же разделилось на три лагеря: одни кричат, что это гениальное продолжение, другие — что «просто ок», а третьи и вовсе разочарованы.

Споры разгорелись нешуточные: кто-то ностальгирует по динамичному первому сезону, кто-то уверен, что пиком стал второй с его харизматичным Королем Треф по имени Кюма.

И тут нам стало интересно: а что на этот счёт думает искусственный интеллект? Мы познакомили нейросеть со всеми тремся сезонами и попросили её сравнить их по ключевым параметрам.

Держите разбор и вердикт от ChatGPT.

Сезон 1: Школа выживания в прямом эфире

Помните тот шок, когда герои впервые просто попали в Пограничье? Никаких объяснений — только игры на выживание, что и цепляло, считает ИИ.

«Это был чистый адреналин. Никаких заумных теорий — просто "убьют/не убьют". Каждая игра как русская рулетка с детскими головоломками. Самый честный сезон — либо ты решил задачу, либо тебя нет», — отмечает нейросеть.

Сезон 2: Идеальный микс безумия и логики

Второй сезон ИИ назвал тем редким случаем, когда продолжение превзошло начало. Появились Граждане, игры усложнились, а Король Треф Кюма стал настоящей иконой сериала.

«Вот где создатели выдали максимум! Ставки выросли — игры стали масштабнее.

А финал, который несколько раз вводил зрителя в заблуждение и заставлял гадать, реальность это или все же сон, до сих пор вызывает мурашки.

Ну, и обнаженный Кюма тоже хорош...», — подчеркивает ChatGPT.

Сезон 3: Философия и ПТСР вместо экшена

А вот в третьем сезоне создатели решили сделать ставку на психологию, а не на экшен, считает нейросеть. Получилось... не для всех, и мы в общем-то согласны.

«Первые серии — сплошное топтание на месте. Когда уже начнутся безумные динамичные игры? Когда появится хоть какое-то напряжение?

Финал интересный, но ради него пришлось продираться через тонны рефлексии и душных правил», — охарактеризовал сезон ИИ.

Так кто же победил в этой игре?

Нейросеть, будучи существом дипломатичным, посчитала лучшим второй сезон, аргументируя это идеальным балансом экшена, развития сюжета и раскрытия вселенной.

По ее мнению, второй сезон — это золотая середина, апогей сериала. В нём есть и безумные состязания первого сезона, и раскрытие главной тайны, и лучший антагонист франшизы. Это та самая игла, на которой сидели все зрители.

Чтобы не быть голословным, ChatGPT даже показал, как расставил оценки каждому из сезонов:

Критерий 1 сезон 2 сезон 3 сезон Экшен 10/10 9/10 5/10 Сюжет 8/10 10/10 7/10 Игры 10/10 10/10 6/10 Персонажи 7/10 9/10 8/10 ОБЩИЙ БАЛЛ 35/40 38/40 26/40

Как видно из таблицы, второй сезон с общим баллом 38/40 становится безоговорочным победителем. Это тот самый случай, когда продолжение оказалось не хуже первой части.

Первый сезон демонстрирует великолепный старт, но уступает в проработке персонажей и сюжетных поворотов. А вот третий, к сожалению, не смог сохранить планку предшественников.

Ранее мы писали: Ребенок, вакансия и игра в США: посмотрел «Алису в Пограничье 3» и испытал корейские флешбеки по «Игре в кальмара»