В 5 сезоне 31 серии сериала «Время приключений» Финн и Бубльгум приезжают в замок Лимонохватов. Ее величество не горит желанием участвовать в дипломатической встрече. Джейк ревнует друга к принцессе, с которой тот проводит практически все время.
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