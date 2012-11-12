В 5 сезоне 31 серии сериала «Время приключений» Финн и Бубльгум приезжают в замок Лимонохватов. Ее величество не горит желанием участвовать в дипломатической встрече. Джейк ревнует друга к принцессе, с которой тот проводит практически все время.