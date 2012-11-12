В 5 сезоне 21 серии сериала «Время приключений» черная магия плохо влияет на Мятного лакея: он пренебрег своими обязанностями по поиску нового кавалера Бубльгум. Принцессе интересны ее опыты в лаборатории больше, чем устройство личной жизни.
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