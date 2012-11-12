В 5 сезоне 19 серии сериала «Время приключений» герои пытаются развеселить БиМО, но у них не получается. На помощь приходит конь по имени Джеймс Бакстер. Джейк и Финн безуспешно пытаются украсть его фишку и разгадать секрет удивительной харизмы.