В 5 сезоне 46 серии сериала «Время приключений» Финн приходит к Бубльгум в 5 утра и заявляет, что будет ее защищать от опасностей окружающего мира. Тренируя свои навыки, парнишка встречает Погремушкина, который может научить его обращаться с мечом.
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