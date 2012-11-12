В 5 сезоне 46 серии сериала «Время приключений» Финн приходит к Бубльгум в 5 утра и заявляет, что будет ее защищать от опасностей окружающего мира. Тренируя свои навыки, парнишка встречает Погремушкина, который может научить его обращаться с мечом.