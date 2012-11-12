В 5 сезоне 30 серии сериала «Время приключений» Финн проводит время с Огненной Принцессой, но их встречу прерывает Снежный Король. Парнишка видит захватывающий сон и так переполняется впечатлениями, что решает повторить события, которые его вызвали.
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