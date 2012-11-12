В 5 сезоне 49 серии сериала «Время приключений» Бубльгум презентует новое изобретение — машину времени. Пупырка пытается использовать ее для того, чтобы вернуть своего бывшего парня. Ситуация готова вылиться в войну между двумя королевствами.
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